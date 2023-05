La Russie lève le régime des visas avec la Géorgie et autorise les vols aériens

- Publicité-

Après des années de tensions politiques et diplomatiques, la Russie a annoncé la levée de son régime de visas avec la Géorgie. Cette décision permettra aux citoyens géorgiens d’entrer en Russie sans visa pour des séjours de moins de 90 jours, à l’exception des séjours pour raisons professionnelles. En outre, les compagnies aériennes russes sont de nouveau autorisées à desservir la Géorgie, mettant ainsi fin à une interdiction en vigueur depuis 2019.

La décision de la Russie de lever le régime de visas avec la Géorgie marque un tournant dans les relations diplomatiques entre les deux pays. En 2008, la Russie et la Géorgie se sont affrontées lors d’un conflit armé qui a conduit à une rupture des relations diplomatiques et à une tension persistante. Depuis lors, les relations entre les deux pays ont été tendues, avec des sanctions économiques et politiques de part et d’autre.

Cependant, les récents changements de gouvernement en Géorgie et les efforts déployés pour améliorer les relations entre les deux pays ont permis de faciliter cette décision. Selon le décret présidentiel russe, les citoyens géorgiens pourront entrer en Russie sans visa à partir du 15 mai 2023 pour des séjours de moins de 90 jours, à l’exception des séjours pour raisons professionnelles.



En outre, les compagnies aériennes russes sont désormais autorisées à desservir la Géorgie. Cette décision met fin à une interdiction en vigueur depuis 2019, lorsque les relations diplomatiques entre les deux pays se sont tendues en raison de manifestations anti-russes en Géorgie.

La levée du régime de visas et la reprise des vols aériens entre la Russie et la Géorgie sont une étape importante vers la normalisation des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Cela pourrait ouvrir la voie à une coopération plus étroite dans les domaines de l’énergie, du commerce et du tourisme. Toutefois, cela ne signifie pas la fin de tous les problèmes entre les deux pays, mais cela pourrait ouvrir une nouvelle page dans leurs relations et favoriser le dialogue et la coopération.