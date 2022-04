La Russie et la Chine bloquent une demande d’enquête de l’ONU au Mali introduite par la France

La France a introduit une demande d’enquête à l’Onu sur le massacre présumé de civils dans la localité de Moura au Mali, imputée aux forces maliennes et aux éléments russes dans le pays. Cette demande a été bloquée au Conseil de sécurité de l’organisation.

Selon des sources diplomatiques citées par l’AFP, l’initiative de la France déposée pour approbation du Conseil de sécurité, a été bloquée par la Russie et la Chine. En effet, l’armée malienne a communiqué sur une de ses opérations la semaine dernière indiquant avoir neutralisé plus de 200 terroristes dans la région de Moura au centre du pays. Cependant, quelques jours plus tard, des informations ont circulé pour accusé l’armée d’avoir tué plus de 300 civils dans la région.

La demande d’enquête de l’ONU avait été incluse dans un communiqué rédigé par la France et soumis vendredi pour approbation au Conseil de sécurité. Mais la Russie, soutenue par la Chine, « n’a pas vu la nécessité » du texte et l’a jugé « prématuré », étant donné qu’une enquête a été ouverte par les autorités maliennes, a déclaré à l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.

Cette situation intervient alors que vendredi, la Russie a félicité les troupes du Mali pour les « résultats importants » obtenus au cours de l’opération à Moura.

