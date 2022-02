La Russie accepte de négocier avec l’Ukraine, vers la fin de la guerre?

Alors qu’elle a déployé ses forces en Ukraine dans ce que plusieurs pays appellent une invasion russe de l’Ukraine, la Russie a répondu à l’appel à des pourparlers du président Ukrainien et a indiqué qu’elle était disposer à discuter.

Le président ukrainien Volodimir Zelinsky a indiqué vendredi matin, qu’il était prêt à discuter avec la Russie pour l’arrêt des combats et de l’invasion russe de son pays. Aussi, il a demandé au président français Emmanuel Macron, de passer le message directement à Vladimir Poutine. Le président français a indiqué lors d’une conférence de presse, qu’il avait eu une discussion brève avec Poutine et qu’il avait transmis le message de Zelinsky.

Dans une déclaration, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, a indiqué que « comme vous le savez, le président ukrainien Zelensky s’est déclaré aujourd’hui prêt à discuter du statut de neutralité de l’Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a initialement déclaré que le but de l’opération était d’aider les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, notamment en démilitarisant et en dénationalisant l’Ukraine. Et ceci, en fait, fait partie intégrante du statut de neutralité ».

« Dans ce contexte, en réponse à la proposition de Zelensky, Vladimir Poutine est prêt à envoyer à Minsk une délégation russe composée de représentants du ministère de la Défense, du ministère des Affaires étrangères et de l’administration présidentielle pour négocier avec la délégation ukrainienne», a fait savoir le porte-parole du Kremlin.

Cette déclaration laisse comprendre qu’une issue à cette guerre pourrait avoir lieu bien plus vite qu’on l’imagine et que l’espoir d’un retour à la paix est encore permis. Notons que l’Ukraine se dit prêt à négocier la neutralité à condition d’avoir des garantis de sécurités.