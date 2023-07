La Russie a perdu la moitié de sa capacité de combat, selon le chef des forces armées britanniques

Selon l’amiral Tony Radakin, chef des forces armées britanniques, l’armée russe a perdu la moitié de son efficacité au combat en Ukraine, dont pas moins de 2 500 chars, alors que l’essentiel de la contre-offensive de Kiev est encore à venir, nous rapporte Financial Times.

L’amiral Sir Tony Radakin a rejeté les suggestions selon lesquelles la contre-offensive de l’Ukraine se déroulait lentement, affirmant que la riposte contre la Russie n’était « jamais un acte isolé » et que la stratégie militaire de Kiev consistant à « affamer, étirer et frapper » brisait progressivement les lignes défensives russes. L’Ukraine a eu du mal à percer les défenses lourdement fortifiées de la Russie lors de sa contre-attaque lancée il y a un mois, ce qui a brisé les espoirs de certains alliés occidentaux de Kiev qui pensaient que les forces armées ukrainiennes allaient réaliser une percée rapide.

« La question est de savoir comment prendre une ligne de front de plus de mille kilomètres de long et en faire un problème plus important pour la Russie que pour l’Ukraine », a déclaré M. Radakin lors d’une audition parlementaire rapporté par Financial Times. « C’est la raison pour laquelle l’Ukraine explore de multiples axes et fait des feintes« .

M. Radakin a reconnu que la densité « plus forte que prévu » des champs de mines russes, le manque de couverture aérienne ukrainienne et « l’absence de tout l’équipement [militaire] qu’ils [Kiev] souhaitaient » avaient compliqué la campagne. Mais il a également déclaré qu’il était injuste d’imposer à l’Ukraine un calendrier précis et que « la Russie est maintenant si faible qu’elle n’a pas la force de mener [sa] contre-offensive ».

« La Russie a perdu près de la moitié de l’efficacité de son armée au combat », a déclaré M. Radakin. « L’année dernière, elle a tiré 10 millions d’obus d’artillerie, alors qu’elle ne peut produire qu’un million d’obus par an dans le meilleur des cas. Elle a perdu 2 500 chars et peut au mieux en produire 200 [nouveaux] par an », a-t-il ajouté.