La République Tchèque ouvre un consulat au Togo

- Publicité-

La présidence togolaise a annoncé lundi, que la République Tchèque a ouvert un consulat à Lomé, la capitale togolaise. Cet acte diplomatique dont la cérémonie officielle a eu lieu le vendredi 15 décembre 2023, est fruit d’une excellente coopération bilatérale qu’entretien les deux pays.

« La République Tchèque a désormais une représentation diplomatique au Togo« , informe les autorités togolaise qui ajoutent qu’un consulat honoraire a été officiellement ouvert le vendredi 15 décembre dernier à Lomé, par la République Tchèque.

« l’ouverture de ce poste consulaire marque une étape importante dans les relations bilatérales entre les deux pays », a déclaré l’ambassadeur tchèque, Ján Füry basé à Accra avec compétence sur le Togo.

La mission du consul honoraire, Oukpedjo Abdou Saïd, sera notamment de favoriser le développement des relations commerciales, économiques, socioculturelles et scientifiques entre les deux pays, et de sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de la République tchèque au Togo.

- Publicité-

Il y a deux ans déjà, Prague avait manifesté son intérêt pour le Togo, avec la visite de prospection d’une délégation d’hommes d’affaires tchèques. Entre autres domaines alors ciblés, l’énergie, le transport, l’agriculture, la technologie et l’agrobusiness.