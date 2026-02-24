La République du Congo dégage 354 millions USD de son eurobond pour alléger sa dette

La République du Congo a procédé au rachat partiel de son eurobond échéant en 2032 pour un montant de 354 millions de dollars, faisant passer l’encours de ce titre de 930 à 575 millions USD et diminuant de 214 millions USD le montant des remboursements de principal attendus entre 2026 et 2030. L’opération, qui allonge la durée moyenne de la dette concernée à huit ans — soit plus de deux ans de plus qu’auparavant — vise à modifier le calendrier des échéances et à alléger la charge budgétaire des prochaines années.

L’achat a été financé dans le cadre d’une émission obligataire récente de 700 millions de dollars, à laquelle l’État congolais a indiqué affecter principalement des ressources au remboursement d’une partie des titres 2032. Le ministre des Finances, Christian Yoka, a souligné lors des communiqués officiels que les fonds dégagés par l’opération offriront une marge de manœuvre budgétaire supplémentaire pour les exercices à venir.

Les conditions de marché et l’appétit des investisseurs ont facilité cette manœuvre. Une base d’investisseurs internationaux large et diversifiée a pris part à la souscription du nouveau titre tout en acceptant le rachat partiel de l’obligation 2032, selon les documents de l’opération et les intervenants consultés par Brazzaville.

Modalités financières et portée immédiate de l’opération

Sur le plan numérique, la réduction de l’encours de l’eurobond 2032 se traduit par une baisse nette des remboursements programmés au cours des quatre prochaines années. Les 214 millions USD annulés des échéances 2026-2030 modifient le profil des sorties de trésorerie et repoussent plusieurs rendez-vous de paiement vers des années ultérieures. La durée moyenne des titres traités passe ainsi à huit ans, ce qui décale les échéances les plus rapprochées et modifie le calendrier global de refinancement.

Les documents officiels précisent que l’opération a combiné un rachat partiel du stock existant et l’émission simultanée d’un nouveau titre, mécanisme courant pour gérer des échéances concentrées sur une période donnée. Les conditions précises de prix et les modalités techniques du rachat — taux de rachat, consensualité des porteurs, calendrier de règlement — n’ont pas été détaillées dans l’ensemble des communiqués publics.

Du côté macroéconomique, le retour sur les marchés obligataires internationaux intervient après des années au cours desquelles la trajectoire budgétaire du Congo a été affectée par la volatilité des cours du pétrole. Les autorités ont présenté la réussite de l’émission et du rachat comme un élément permettant de restructurer les échéances et de diversifier les sources de financement externe.