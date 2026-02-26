La reine Letizia d’Espagne en Bolivie pour son 11e voyage de coopération

La Maison royale a annoncé qu’à la rentrée des prochains mois la reine Letizia se rendra en Amérique latine pour une mission de coopération sans la présence du roi Felipe VI, un déplacement présenté comme son onzième voyage humanitaire depuis 2015.

La Maison royale a annoncé qu’à la rentrée des prochains mois la reine Letizia se rendra en Amérique latine pour une mission de coopération sans la présence du roi Felipe VI, un déplacement présenté comme son onzième voyage humanitaire depuis 2015.

La communication de ce déplacement a été faite dans une émission de Telemadrid et reprise par le magazine Hola le 23 février. Selon les informations publiées, la souveraine devrait porter à nouveau son gilet rouge pendant ce séjour.

La visite est programmée en Bolivie, un pays où la pauvreté reste élevée : le Fonds monétaire international a estimé le taux de pauvreté à 36,5 % en 2023. La date exacte et l’itinéraire complet n’ont pas été précisés, mais la reine devrait séjourner plusieurs jours afin de constater le travail des coopérants espagnols auprès des populations vulnérables.

Publicité

Le bilan des déplacements de coopération et les actions sur le terrain

Sur le terrain, les interventions espagnoles sont coordonnées par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). En Bolivie, l’AECID met en œuvre un programme articulé autour de quatre axes : transition écologique juste, cohésion sociale, gouvernance démocratique et égalité entre les sexes. Le plan inclut des projets visant notamment à favoriser une transition verte, à réduire la fracture numérique dans l’éducation et à atténuer les effets du changement climatique.

La royauté espagnole n’est pas étrangère aux visites en Bolivie : en 2012, l’ancienne reine Sofía avait séjourné cinq jours dans le pays, inaugurant le Centre culturel espagnol de La Paz, visitant des écoles financées par la coopération espagnole, découvrant des programmes de réhabilitation du patrimoine et de formation technique à Santa Cruz de la Sierra et à San José de Chiquitos, et rencontrant des autorités locales pour mesurer l’impact de l’aide.

Depuis 2015, Letizia a accompli dix voyages de coopération : Honduras et Salvador (2015), Sénégal (2017), République dominicaine et Haïti (2018), Mozambique (2019), Honduras (2020), Paraguay (2021), Mauritanie (2022), Colombie (2023), Guatemala (2024) et Cap-Vert (2025).