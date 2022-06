La reine Elizabeth II absente à la messe d’action de grâce du Jubilé après un malaise

Le monarque britannique, la reine Elizabeth II, n’assistera pas au service du jubilé de vendredi prévu à la cathédrale Saint-Paul ce vendredi 3 juin. Selon les dernières informations annoncées par le palais, La Reine a ressenti un malaise en regardant le défilé de jeudi au palais de Buckingham.

Dans le cadre de la célébration de ses 70 ans sur le trône, la Reine a participé à une cérémonie d’allumage des balises jeudi soir. Le monarque de 96 ans est apparu deux fois sur le balcon du palais de Buckingham, en compagnie d’autres membres de la famille royale, alors qu’ils regardaient un défilé militaire et saluaient des milliers de sympathisants rassemblés sur The Mall.

Quelques heures après la cérémonie, le palais a confirmé qu’elle n’assisterait pas au service d’action de grâce de vendredi, mais a déclaré qu’elle « voudrait remercier tous ceux qui ont fait d’aujourd’hui une occasion aussi mémorable ». «La reine a beaucoup apprécié le parade pour son anniversaire aujourd’hui (jeudi) et le défilé aérien mais elle a ressenti un certain inconfort», a indiqué le palais de Buckingham.

« En prenant en considération le trajet et l’activité requise pour le service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, Sa Majesté a conclu à contrecœur qu’elle ne participerait pas au service», a-t-il ajouté.

A noter que le prochain événement du Jubilé auquel la reine doit assister est le derby sur l’hippodrome d’Epsom samedi. Le service à St Paul’s, dans le centre de Londres, rendra grâce pour les sept décennies de la reine en tant que monarque.

Des membres de la famille royale, dont le prince de Galles, la duchesse de Cornouailles et le duc et la duchesse de Cambridge, seront tous présents, et le prince Charles pourra officiellement représenter la reine.