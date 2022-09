La reine Élisabeth II est « l’une des plus grandes criminelles de l’histoire de l’humanité » comme Adolf Hitler

La télévision d’État iranienne a qualifié la reine de « l’un des plus grands criminels de l’histoire de l’humanité » et l’a même comparée à Adolf Hitler dans une série de propos choquants.

Alors que le monde entier est en deuil de l’une des figures les plus aimées de l’histoire moderne, le régime autoritaire de l’Iran a déclaré que le décès de la reine était « une bonne nouvelle pour les peuples opprimés du monde ». La télévision iranienne qualifie la reine de « l’un des plus grands criminels de l’histoire de l’humanité » et la compare à HITLER.

Sur la chaîne iranienne Channel 1, l’universitaire Foad Izadi, de l’université de Téhéran, a déclaré, dans des propos traduits par la Middle East Research Institution : « Peut-être qu’à la lumière de ses 70 ans sur le trône, elle devrait être incluse dans la même liste qu’Hitler. D’un certain point de vue, nous devrions être tristes que cette personne soit morte parce qu’elle est morte sans avoir été jugée, sans avoir été punie et sans avoir payé pour ses crimes ».

Des millions de victimes

Dans une autre émission, sur PressTV, le spécialiste a poursuivi ses accusations, et, est revenu sur le rapprochement avec le chancelier du Reich: « La reine est une célèbre impérialiste, colonialiste, criminelle de guerre. L’agression de l’armée britannique à travers le monde s’est fait en son nom. Nous n’avons donc qu’une poignée de personnes qui se sont livrées à tant d’atrocités au cours du siècle dernier: Hitler, par exemple, certains présidents américains appartiennent également à cette liste, et la reine Élisabeth II qui a supervisé la fin de l’empire britannique ».

Selon le chercheur iranien, « le nombre de personnes tuées se chiffre en millions et la reine en est responsable ». Et d’ajouter: « La justice n’a pas été rendue à l’une des personnes les plus vicieuses de ce siècle dernier ».