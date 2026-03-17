La reine Camilla : ce qu’elle pense de l’ex-prince Andrew

Selon le Daily Mail, Kate Middleton ne serait pas la seule à avoir fait l’objet de remarques de la part d’Andrew Mountbatten-Windsor : la reine consort Camilla aurait également été visée par des critiques de son beau-frère.

Le 10 mars, à l’occasion d’une réception organisée au St James’s Palace pour les 15 ans de l’alliance WOW (Women Of the World), dont elle est la présidente, Camilla a prononcé un discours en faveur des femmes victimes de violences conjugales. Lors de cette intervention, elle a exprimé sa solidarité, sa tristesse et sa compassion envers les personnes survivantes et, au nom de la famille royale, assuré qu’elles n’étaient pas seules.

Ces paroles ont été particulièrement remarquées en raison de l’implication d’Andrew Mountbatten-Windsor dans l’affaire Epstein, un contexte évoqué par plusieurs observateurs.

La reine Camilla reproche à Andrew un soutien insuffisant

Le parcours d’acceptation de Camilla au sein de la famille royale et auprès du public n’a pas été simple. Vingt ans plus tôt, lors de son entrée officielle dans la famille, elle a essuyé des critiques. D’après une source citée par le Daily Mail, elle avait espéré le soutien de l’ancien duc d’York, alors influent auprès de l’opinion et des membres du clan royal, mais celui-ci n’aurait pas pris sa défense et n’aurait pas apporté l’appui attendu à un moment où ce soutien aurait été précieux pour elle et pour le roi.

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