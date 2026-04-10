La RDC lève 1,25 milliard USD pour son premier eurobond

La République démocratique du Congo (RDC) a réalisé le 9 avril 2026 sa première émission d’eurobond, mobilisant 1,25 milliard de dollars lors d’une opération en deux tranches largement sursouscrite, ont indiqué Rawbank et Reuters. Les investisseurs ont déposé des ordres pour près de 5 milliards de dollars, selon les chiffres publiés par l’établissement financier ayant accompagné l’opération aux côtés de Citigroup et Standard Chartered.

L’offre se compose de deux obligations libellées en dollars : une première tranche de 600 millions arrivant à échéance en 2032, assortie d’un coupon de 8,75 %, et une seconde tranche de 650 millions à maturité en 2037, avec un rendement de 9,50 %. Les carnets d’ordres ont respectivement dépassé 2 milliards et 2,8 milliards de dollars, permettant un resserrement des conditions par rapport aux paramètres initiaux envisagés par les arrangeurs.

Le ministre des Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotayi, a déclaré à Reuters que le succès de l’opération reflète la progression des efforts de stabilisation macroéconomique, l’amélioration de la gestion des finances publiques et la mise en œuvre de réformes structurelles. Les autorités congolaises ont précisé que les ressources levées seront affectées à des projets d’infrastructures, au secteur de l’énergie et à des programmes de développement social, dans le cadre d’un programme annoncé début 2026 d’un volume potentiel total de 1,5 milliard de dollars.

Détails financiers, comparaisons et risques identifiés

Les taux obtenus par la RDC s’inscrivent dans la fourchette des marchés émergents et sont, pour cette première émission, légèrement inférieurs à ceux récemment observés pour certains pays africains comparable. Selon des données compilées par l’Agence Ecofin et citées par Reuters, l’Angola avait emprunté à 9,5 % en juillet 2025 et la République du Congo à 9,875 % en novembre 2025, tandis que le Kenya avait consenti un coût de 10,375 % pour une échéance plus courte en février 2024.

Les analystes notent que la forte demande des investisseurs a contribué à améliorer les conditions finale de l’émission. Elles interviennent dans un contexte où la RDC détient une place stratégique sur le marché mondial des minéraux critiques et connaît un rapprochement diplomatique et économique avec les États-Unis, éléments mis en avant par Reuters comme facteurs d’attractivité pour les investisseurs cherchant à sécuriser les approvisionnements liés à la transition énergétique.

Les autorités ont par ailleurs exposé dans la documentation destinée aux investisseurs plusieurs risques structurels : des tensions sécuritaires persistantes dans l’est du pays et une dépendance marquée à l’égard du secteur minier. Elles ont indiqué que, malgré cette nouvelle opération, le stock de financement concessionnel restait majoritaire, représentant 97 % de la dette extérieure à la fin de 2025, ce qui illustre la prédominance historique des ressources à conditions préférentielles dans la structure de l’endettement.

Les informations publiées précisent enfin que l’opération a été structurée et distribuée par Rawbank, Citigroup et Standard Chartered et qu’elle s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification des sources de financement du pays. Les fonds mobilisés seront orientés vers des projets d’infrastructures, d’énergie et de développement social.