La princesse Michael de Kent alitée après un AVC

Un proche a indiqué au Daily Mail que la princesse Michael de Kent a récemment subi un accident vasculaire cérébral et se trouve désormais alitée.

Il s’agit de Marie-Christine von Reibnitz, l’épouse du prince Michael de Kent, cousin germain de la reine Elizabeth II. La princesse a 81 ans.

Selon les mêmes sources, ses ennuis de santé se sont multipliés depuis le décès de son gendre, Thomas Kingston, retrouvé mort le 25 février, un drame qualifié de suicide.

Nouvelle série d’épreuves pour la princesse

Après les obsèques de la duchesse de Kent, décédée le 4 septembre 2025, la princesse a été confrontée à d’autres difficultés quelques semaines plus tard.

En octobre, elle a perdu l’une de ses amies les plus proches, Lady Annabel Goldsmith, décédée à l’âge de 91 ans. Figure de la société londonienne et grande amie de Lady Diana, Lady Annabel était également liée au célèbre club Annabel’s, créé à partir du nom de son premier époux et devenu un lieu emblématique fréquenté par le gotha, y compris des membres de la famille royale.

En décembre 2024, la princesse s’était fracturé les poignets après une chute dans l’escalier du palais de Kensington. Elle transportait plusieurs manteaux au moment de l’accident; tombée sur les vêtements, elle s’est néanmoins cassé plusieurs petits os en tentant d’amortir sa chute avec les mains.

