La princesse Mette-Marit éclipsée de la photo de famille en plein scandale

Le roi Harald V de Norvège a célébré son 89e anniversaire le samedi 21 février. En séjour à Tenerife avec la reine Sonja, il a privilégié une célébration discrète. Pour marquer l’événement, la Maison royale a diffusé une photo inédite montrant le souverain flanqué de son fils, le prince héritier Haakon, et de la princesse Ingrid Alexandra, appelée à lui succéder, précise le compte officiel de la famille.

Sur ce cliché, seules trois générations apparaissent ; les conjointes ne figurent pas. La princesse Mette‑Marit, épouse du prince héritier, est au centre de plusieurs affaires largement relayées par la presse.

Parmi les dossiers évoqués figurent les violences conjugales impliquant son fils Marius Børg, qui ont ensuite entraîné de nouvelles révélations. Le beau‑fils du prince héritier se défend aujourd’hui de 38 chefs d’accusation, dont quatre viols. Par ailleurs, la publication par le ministère de la Justice américain de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein a mis en lumière l’importance des liens entretenus entre la princesse et l’homme d’affaires américain.

Affaire Epstein : un courriel cité par la presse allemande

Dans le cadre du scandale Epstein, Mette‑Marit a soutenu ne pas avoir eu connaissance des crimes reprochés à Jeffrey Epstein. Le magazine allemand Bunte a rendu public un courriel de 2011 dans lequel la princesse indique avoir recherché le nom de son correspondant sur Internet après un dernier message et reconnait que cela ne laisse pas une bonne impression.

Pour rappel, Jeffrey Epstein avait plaidé coupable en 2008 de deux chefs de sollicitation de prostitution impliquant des mineures.

Soumise aux critiques des médias, y compris d’une personne se présentant comme une victime d’Epstein, la princesse a fini par répondre à la télévision le 18 novembre dernier. Elle a déclaré être profondément bouleversée par les récits des victimes et les soutenir pleinement, estimant important que leurs voix soient entendues. Elle a ajouté que Jeffrey Epstein est responsable de ses actes et a reconnu sa part de responsabilité pour ne pas avoir examiné plus attentivement le passé d’Epstein ni compris plus tôt la nature de cette personne, exprimant son profond regret.