La princesse Charlene et sa fille Gabriella réunies autour de la princesse Akiko

Le vendredi 20 mars, la princesse Akiko du Japon s’est rendue à Monaco sur invitation du prince Albert et de son épouse, Charlene. Elle a assisté avec eux et leur fille Gabriella à une manifestation sportive qui accueillait notamment une équipe d’origine japonaise.

La présence d’Akiko sur le Rocher avait été révélée le 13 mars par le magazine Point de vue, à l’approche du Bal de la Rose programmé le samedi 21 mars. Sa venue à Monaco devait durer au moins un week-end, pour retrouver le couple princier et leur enfant.

Le même vendredi, la fille du prince impérial Tomohito — décédé — et de la princesse Nobuko a rejoint Albert et Charlene pour la cérémonie d’ouverture de la 14e édition du Tournoi Sainte-Dévote de rugby, organisée au stade Louis-II.

L’épreuve, parrainée cette année par Yoann Huget, marque la première participation d’une équipe d’origine japonaise. Invitée officielle du couple princier, la princesse Akiko a assisté à la compétition qui rassemblait 24 équipes venues de 23 pays, indique un post Instagram d’Albert II et Charlene de Monaco. Avant le lancement des rencontres ont eu lieu le défilé des nations et l’interprétation de l’hymne monégasque.

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Gabriella : tenue et attitude lors de la rencontre

La princesse Gabriella, âgée de 11 ans et sœur jumelle de Jacques, apparaissait déjà à hauteur de l’épaule de sa mère. Sur les clichés publiés, elle portait un jean droit, une veste rose poudré boutonnée et des chaussures assorties, et pose en souriant aux côtés de sa mère et de la princesse Akiko.