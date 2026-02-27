La princesse Anne confond un joueur de l’équipe d’Angleterre de rugby

La princesse Anne, connue pour son emploi du temps chargé au sein de la famille royale et son intérêt marqué pour le sport, en particulier le rugby, est la marraine de la Fédération écossaise de rugby depuis 1986.

Le samedi 21 février, lors du tournoi des Six Nations, elle a rencontré les joueurs de l’équipe d’Angleterre avant la remise de la Calcutta Cup, trophée décerné au vainqueur du match Angleterre-Écosse. Les Écossais se sont imposés 31-20. Parmi les membres de l’effectif anglais qu’elle a salués se trouvait le pilier Joe Heyes.

Au cours de cet échange, la princesse Anne a confondu Joe Heyes avec Joe Marler, ancien joueur et finaliste de l’émission The Celebrity Traitors l’année précédente. Heyes a rapporté qu’elle avait pensé qu’il s’agissait de Marler et qu’elle lui avait fait remarquer qu’il était très drôle à la télévision ; il a ajouté avoir été quelque peu déstabilisé et n’a pas tenté de la corriger, précisant par ailleurs que l’on lui signale souvent une ressemblance physique avec Marler.

La princesse Anne ovationnée pendant un match de rugby