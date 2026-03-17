La princesse Anne, complice avec Harriet au festival de Cheltenham

La princesse Anne a été photographiée en grande complicité avec Harriet Sperling lors de la dernière journée du Cheltenham Festival, le vendredi 13 mars, selon Hello!. Les images ont attiré l’attention des photographes présents.

Sur les clichés, les deux femmes s’échangent un baiser de salut et la princesse Anne pose la main sur l’épaule de la jeune femme, indique une photo de l’événement. Harriet Sperling, qui doit prochainement épouser Peter Phillips, a également été vue en compagnie de Sir Timothy Laurence et semblait parfaitement à l’aise auprès d’eux.

Harriet Sperling a aussi été photographiée aux côtés de Zara Tindall et de Mike Tindall ; les deux couples ont posé ensemble. La future épouse portait une robe-manteau Winchester signée Suzannah London, dotée d’un col mandarin et d’une fermeture boutonnée sur le devant, rapporte Hello!. Elle était accompagnée d’une pochette Anya Hindmarch, identifiée par Royal British Fashion sur Instagram, de bottes Penelope Chilvers et d’un chapeau Jane Taylor. Ces maisons de mode ont déjà été portées auparavant par Kate Middleton, Sophie, duchesse d’Édimbourg, et sa belle-sœur. Les photographies de la sortie sont créditées à Julien Burton / Bestimage.

Harriet Sperling, profil

Harriet Sperling est la fille de Mary Elizabeth Hoskins et de Rupert Hugh Sanders et a trois frères et sœurs : Nicholas, Louisa et Rebecca, d’après Town & Country. Le Daily Telegraph affirme qu’elle serait, par son père défunt, apparentée au duc Richard de Gloucester, cousin germain de la reine Elizabeth II.

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