La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a exprimé sa satisfaction suite à l’abandon par le gouvernement d’un texte de loi jugé « répressif » après deux jours de manifestations et d’affrontements dans les rues de Tbilissi. Dans son allocution télévisée depuis New York, la présidente a félicité le peuple géorgien pour avoir fait entendre sa voix et remporté une première victoire importante.

Les manifestations ont éclaté mardi après que le gouvernement géorgien a proposé un projet de loi visant à renforcer les pouvoirs des forces de l’ordre et à restreindre les libertés civiles. Les manifestants ont dénoncé cette mesure comme étant une atteinte à la démocratie et ont organisé des rassemblements dans les rues de Tbilissi. La situation a rapidement dégénéré en affrontements violents entre les manifestants et les forces de l’ordre.

Face à la pression croissante de la population, le gouvernement géorgien a finalement renoncé à ce projet de loi controversé. La présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a salué cette décision et a exprimé sa fierté pour le peuple géorgien qui a réussi à faire entendre sa voix et à remporter cette première victoire importante.

« Je veux féliciter la société pour sa première victoire, je suis fière de ce peuple qui a fait entendre sa voix », a dit, dans une allocution télévisée depuis New York, la présidente Salomé Zourabichvili, une pro-occidentale et critique du gouvernement de son pays, mais dont les pouvoirs sont limités.

Cette victoire des manifestants en Géorgie est un exemple de la force du mouvement populaire lorsqu’il est uni et déterminé. Cependant, les tensions persistent dans le pays et il est important pour le gouvernement de prendre en compte les revendications de la population et de travailler à la création d’un système plus juste et plus démocratique pour tous les Géorgiens.