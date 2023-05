- Publicité-

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra à Kiev mardi pour rencontrer le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Cette visite intervient le jour de la Journée de l’Europe et sera la cinquième visite de von der Leyen en Ukraine depuis le début de l’offensive russe en 2014.

La présidente de la Commission européenne en visite à Kiev pour rencontrer le président ukrainien. Le porte-parole de von der Leyen a déclaré que cette visite avait pour objectif de réaffirmer le soutien sans faille de l’Union européenne à l’Ukraine, qui a été confrontée à une agression militaire de la part de la Russie ces dernières années. Les dirigeants discuteront de la situation sécuritaire dans l’est de l’Ukraine, ainsi que de la mise en œuvre des réformes économiques et politiques dans le pays.

L’Ukraine est un partenaire clé de l’UE dans la région, et l’Union a fourni un soutien financier important au pays depuis le début de la crise en 2014. Von der Leyen a souligné à plusieurs reprises l’importance de l’Ukraine pour la sécurité et la stabilité en Europe, ainsi que l’engagement de l’UE à soutenir la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

- Publicité-

La visite de von der Leyen à Kiev est un signe clair de l’engagement continu de l’UE envers l’Ukraine et de son soutien au processus de réforme en cours dans le pays. Alors que l’Ukraine continue de faire face à des défis sécuritaires et économiques importants, l’UE reste déterminée à aider le pays à atteindre ses objectifs de développement et à renforcer sa position dans la région.