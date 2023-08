La police ghanéenne pleure la mort de son cheval, le caporal Queen Mother

La police ghanéenne a annoncé le décès de son cheval, le caporal Queen Mother, décédé le 8 août dernier. L’animal a reçu les hommages du service de police du Ghana pour ses services rendus à la nation.

Dans un communiqué publié mercredi 9 août sur ses réseaux sociaux, la police ghanéenne a rendu un hommage élogieux au cheval identifié comme étant le P/H Caporal Queen Mother, affirmant qu’il avait payé son dû à la nation. « Le service de police du Ghana fait ses adieux à l’un de ses chevaux les plus distingués, le P/H Caporal Queen Mother« , ont annoncé les forces de l’ordre.

L’animal, connu pour son dévouement et son service indéfectible, est décédé le 8 août 2023, laissant derrière lui un héritage de performances cérémonielles et de fonctions d’État remarquables. «P/H Caporal Queen Mother, symbole d’honneur et de loyauté, faisait partie de l’escadron de police montée depuis 2019, incarnant les valeurs du Service par ses contributions inlassables« , poursuit le communiqué.

- Publicité-

« Le cheval majestueux a participé à de nombreux événements importants, notamment les défilés du Jour de l’Indépendance, l’ouverture du Parlement lors du discours sur l’état de la nation et la remise des diplômes aux officiers cadets« , est-il dit au sujet du quadrupède qui « a été promu à titre posthume au grade de sergent« . Queen Mother laisse derrière une famille de trois chevaux dont le plus jeune à deux semaines. Plusieurs internautes ont rejoint la police ghanéenne sur les réseaux sociaux pour rendre un dernier hommage à l’illustre disparu.