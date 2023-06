La petite amie de Cristiano Ronado a droit à 86 000 £ par mois si le couple se sépare

- Publicité-

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ne sont peut-être pas mariés, mais ils ont un accord prénuptial qui stipule que Georgina recevra 86 000 £ par mois si le couple se sépare.

Selon un rapport du Daily Mail, le prénuptial est destiné à assurer l’avenir financier de Georgina au cas où leur relation ne fonctionnerait pas. Ronaldo et sa petite amie se fréquentent depuis 2017 et le couple a la chance d’avoir deux enfants. Il y a quelques semaines, des informations ont révélé que la superstar portugaise le top model espagnol se seraient séparés. Des rumeurs démenties par la mère de CR7, avant que les deux célébrités ne se soient vus ensemble en Espagne.

Loin de ces publications de la presse européenne, Ronaldo lui, se la coule en Arabie Saoudite où il a signé un contrat en or avec le club local d’Al Nassr. On parle d’un salaire annuel de 200 millions d’euros. Un chiffre fou pour celui qui n’a pas réussi à remporter le championnat avec sa formation, surclassé par Ittihad qui a signé cet été Karim Benzema.

Une saison en demi-teinte donc pour le quintuple Ballon d’Or malgré ses 14 buts. Pas de quoi décourager cependant l’ancien du Real Madrid qui a donné rendez-vous pour la saison prochaine, dissipant au passage les spéculations sur un éventuel retour en Europe.

“Je suis très heureux à Al Nassr. Merci aux supporters. Ce n’est pas facile de revenir après avoir encaissé deux buts, mais nous sommes revenus, et la ligue est forte et deviendra l’une des 5 meilleures ligues à l’avenir . Al Nassr sera meilleure et plus forte la saison prochaine“, avait déclaré l’avant-centre lusitanien aux journalistes.

