«La manière dont il a traité Sadio Mané est assez… », Hervé Penot se paye Thomas Tuchel

Le journaliste Hervé Penot s’est exprimé sur l’avenir incertain de Sadio Mané au Bayern Munich. Et l’employé du média L’Equipe a fustigé la manière peu orthodoxe des dirigeants bavarois de gérer le cas de l’attaquant sénégalais.

«Il ne cherchait pas à quitter le Bayern, mais le Bayern voulait à tout prix le virer. Alors pourquoi ne pas aller en Arabie Saoudite pour le même salaire ? Lui n’a pas cherché à aller en Arabie saoudite, il voulait juste retrouver un boulot après», a confié Hervé Pénot, avant de s’en prendre à la mauvaise gestion de Thomas Tuchel.

«Ce n’est pas qu’il a cédé aux sirènes, c’est qu’on l’a mis dehors en quelque sorte. Le coach du Bayern, la manière dont il a traité Sadio Mané est assez honteuse. Il n’en voulait plus et à chercher à s’en débarrasser. Il a fait une conférence de presse où il l’a carbonisé et il l’a repris de volée à l’entrainement», a-t-il ajouté dans les colonnes du journal français.

Indésirable au Bayern, avec ses dirigeants qui ont fixé son prix de vente à 25 millions d’euros dans le but de vite se débarrasser de lui, Sadio Mané a vu son entraineur lui assener le coup de grâce en conférence de presse. « Sadio n’a pas répondu aux attentes la saison dernière. La concurrence est énorme à son poste. Nous avons une ‘constellation’ qui rend les choses très difficiles pour Sadio. Le joueur le sait aussi. Je connais son opinion, il connaît mon opinion et celle du club », avait lancé le technicien espagnol la semaine dernière.

