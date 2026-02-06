La Maison Royale désactive les commentaires sur les publications montrant Mette-Marit de Norvège

La maison royale de Norvège a coupé la possibilité de réagir sur certaines publications la concernant, après des révélations sur des échanges entre la princesse Mette‑Marit et l’homme d’affaires Jeffrey Epstein et alors que son fils est jugé, rapporte le magazine Bunte.

Selon le palais, la mesure concerne exclusivement les publications montrant la princesse de 52 ans ; la fonction de commentaire reste ouverte sous les posts consacrés à d’autres membres de la famille royale. Interrogée par Svensk Damtidning, l’institution a indiqué qu’elle modérait ses comptes selon des normes éthiques et qu’elle désactivait la zone de commentaires lorsque de nombreux messages dépassent ces limites.

Le palais a justifié cette pratique par la nécessité de préserver un espace de publication conforme à ses règles, précisant la mise en œuvre sélective de la désactivation pour répondre aux débordements constatés sur certains contenus.

Présence de Mette‑Marit dans les dossiers Epstein et éléments rendus publics

Le nom de Mette‑Marit figure plus de 1 000 fois dans les fichiers dits « Epstein », mis en ligne par la justice américaine le 30 janvier. Ces documents, au nombre de plus de trois millions, contiennent des échanges datant de 2011 à 2014 évoquant des liens entre la princesse et Jeffrey Epstein, notamment une visite d’Epstein à Oslo, des séjours dans sa résidence aux États‑Unis et des rencontres avec Ingrid‑Alexandra et Sverre Magnus.

Jeffrey Epstein, condamné pour incitation à la prostitution de mineurs, est décédé en prison en 2019. Mette‑Marit a publié un communiqué dans lequel elle dit regretter son « manque de discernement » et ses contacts avec le défunt homme d’affaires.

Par ailleurs, le fils aîné de la princesse, Marius Borg, comparaît devant le tribunal d’Oslo depuis le 3 février. Il est poursuivi pour 38 chefs d’accusation, parmi lesquels des viols, et a été vu en larmes au cours de l’audience, selon des comptes rendus.

