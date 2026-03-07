La maison de Meghan Markle et du prince Harry à Montecito a presque doublé de valeur en cinq ans

En 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont acheté une grande propriété à Montecito, dans la région de Santa Barbara, en Californie.

En 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont acheté une grande propriété à Montecito, dans la région de Santa Barbara, en Californie.

D’après TMZ, repris par Hello!, le couple avait réglé 14,65 millions de dollars pour ce manoir. La plateforme immobilière Zillow avance désormais une estimation proche de 29 millions de dollars, soit une augmentation de plusieurs dizaines de millions en moins de cinq ans.

Montecito, quartier prisé où résident notamment Jennifer Aniston, Oprah Winfrey et George Lucas, contribue au positionnement haut de gamme du bien. Longtemps montrée à travers vidéos et interviews, la maison apparaît aujourd’hui moins fréquemment : le couple impose des limites pour préserver son intimité, et la propriété sert encore de décor à certains enregistrements officiels, comme un message filmé sur le porche pour Archewell.

Publicité

Caractéristiques de la résidence des Sussex à Montecito