La maison de Meghan Markle et du prince Harry à Montecito a presque doublé de valeur en cinq ans
En 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont acheté une grande propriété à Montecito, dans la région de Santa Barbara, en Californie.
D’après TMZ, repris par Hello!, le couple avait réglé 14,65 millions de dollars pour ce manoir. La plateforme immobilière Zillow avance désormais une estimation proche de 29 millions de dollars, soit une augmentation de plusieurs dizaines de millions en moins de cinq ans.
Montecito, quartier prisé où résident notamment Jennifer Aniston, Oprah Winfrey et George Lucas, contribue au positionnement haut de gamme du bien. Longtemps montrée à travers vidéos et interviews, la maison apparaît aujourd’hui moins fréquemment : le couple impose des limites pour préserver son intimité, et la propriété sert encore de décor à certains enregistrements officiels, comme un message filmé sur le porche pour Archewell.
Caractéristiques de la résidence des Sussex à Montecito
Selon Point de Vue, la maison offre 1 350 m² de surface, comprend neuf chambres et 16 salles de bains. Elle dispose d’un grand salon s’ouvrant sur une vaste terrasse extérieure, d’un sauna, d’une salle de cinéma, d’une salle de jeux, d’une salle de sport et d’une cave à vin. Le terrain s’étend sur environ trois hectares et inclut une grande piscine, un espace de jeux et un court de tennis. Le couple présente cette propriété comme un sanctuaire pour Archie et Lilibet.