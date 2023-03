La maison de Fally Ipupa saccagée, sa voiture incendiée: plus de 5 personnes déjà arrêtées

Plusieurs arrestations ont été opérées suite aux actes de vandalisme enregistrés dans la maison du chanteur franco-Congolais Fally Ipupa le mardi 28 février 2023.

Alors que Fally Ipupa était en pleine tournée, sa maison a été vandalisée mardi dernier par des individus jusque-là pas encore identifiés. Comme l’indique les vidéos, ils ont tout saccagé à son domicile avant de mettre le feu à sa voiture.

Selon les information de Mbote, il s’agirait des militants de l’UDPS. Informé de la situation, Fally Ipupa qui évite jusque là le sujet sur les réseaux sociaux a pris des dispositions pour sécuriser sa maison. La preuve, plusieurs forces de l’ordre ont été dépêchées sur le terrain pour assurer la sécurité de l’immeuble. « A leur arrivée sur le terrain, ils ont même réussi à mettre la main sur 5 individus membres de ce groupe en attendant les résultats des investigations », informe la même source.

Alros que des sources évoquent que la proximité de Fally Ipupa avec Emmanuel Macron seraient à la base de cet acte de vandalisme, d’autres rapportent que les assaillants cherchaient un certain « Champion 17 » qui aurait eu une altercation avec eux la veille de l’attaque pour une affaire d’argent. Un témoin cité par Mbote précise que les assaillants étaient plus de 50 munis de machettes, pierres et autres armes blanches.