La Liga menace de faire grève à cause de la Super League

Face au nouveau rebond de la Super League, qui a été remis au goût du jour par un projet de loi en Espagne, 39 clubs espagnols menacent de faire grève.

Allons-nous vers un arrêt temporaire de la Liga? C’est en tout cas la menace que brandissent 39 clubs espagnols face au rebond de la Super League. Alors qu’on croyait la compétition, portée par le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, déjà morte et enterrée, un nouveau projet de loi en Espagne autorise la création du projet controversé de la Super League. Et le congrès espagnol pourrait faire passer cette loi ce mardi.

MATCH à VENIR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Red Bull Salzburg - : - CHE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Sevilla - : - COP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Eintracht Frankfurt - : - MAR Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 TOT - : - Sporting CP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Napoli - : - Rangers Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 12 WER - : - Hertha Berlin Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 13 LEN - : - TOU La Liga 2022-2023 Journée 12 Mallorca - : - Espanyol Premier League 2022-2023 Journée 14 LEI - : - MAC < >

Dans le détails, cette nouvelle loi offrira la possibilité pour les clubs, qui le souhaitent, de participer à la Super League, sans aucun risque d’être exclu du Championnat espagnol. Pour montrer leur opposition contre cette décision , 39 clubs espagnols, de première et de deuxième division, menacent de faire grève dès ce week-end, lors de la 12e journée de Liga et la 13e journée de Liga Santander.

«Je ne sais pas quel sera le mécanisme, mais si par le dialogue et la négociation, nous ne trouvons pas de solution à la position actuelle du gouvernement, il y aura des mécanismes de force et d’unité de la part des clubs. Nous ne pouvons pas permettre qu’on détruise notre modèle de cette manière, que nous considérons comme totalement injuste», a assuré le vice-président de la Liga, Quico Catalán, sur SuperDeporte.

«Si j’ai peur des représailles ? Jamais. Nous demandons quelque chose qui soit juste et cohérent, qui soit nécessaire. Pourquoi devons-nous être en faveur d’un projet d’une future Super League ? Pourquoi les ligues professionnelles n’ont-elles pas les mêmes droits que les fédérations ? (…) Je n’ai entendu personne. Je n’ai encore entendu personne qui ait un argument solide disant que les 39 clubs qui s’y opposent, ont tort», a-t-il ajouté.

La menace de grève, va-t-elle faire reculer le gouvernement espagnol? Si la loi est votée ce mardi, la Liga sera, elle mise aux arrêts? Affaire à suivre…