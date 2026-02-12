La Lazio élimine Bologne et file en demi-finales de la Coupe d’Italie de football

La confrontation de quart de finale de la Coupe d’Italie s’est jouée ce soir au stade Renato Dall’Ara et a offert une tension jusqu’aux dernières minutes. Après 90 minutes disputées, les deux équipes étaient à égalité (1-1) et ce sont finalement les Biancocelesti qui ont arraché leur place en demi-finales lors de la séance de tirs au but (4-1).

La confrontation de quart de finale de la Coupe d’Italie s’est jouée ce soir au stade Renato Dall’Ara et a offert une tension jusqu’aux dernières minutes. Après 90 minutes disputées, les deux équipes étaient à égalité (1-1) et ce sont finalement les Biancocelesti qui ont arraché leur place en demi-finales lors de la séance de tirs au but (4-1).

Les locaux ont démarré la rencontre avec beaucoup d’intensité, mettant la pression dès les premières minutes. Nicolo Cambiaghi a notamment provoqué deux situations chaudes : sa première tentative de loin a été détournée par Provedel, tandis que sa seconde frappe a heurté la barre. À la trente-deuxième minute, les efforts de Bologne ont été récompensés lorsque le jeune attaquant argentin Santiago Castro a trouvé le chemin des filets, portant l’avantage pour les Rossoblù.

La réaction de la Lazio n’a pas tardé. Dans le dernier quart d’heure de la première période, les visiteurs se sont montrés plus entreprenants et ont failli revenir au score sur un coup franc bien préparé, la reprise étant contrée in extremis et repoussée en corner par le gardien adverse. Le score à la pause reflétait donc l’équilibre du match : 1-0 en faveur de Bologne.

Publicité

Retour et décision aux tirs au but