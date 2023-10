La Jordanie annule le sommet quadripartite consacré à Gaza suite à des frappes sur un hôpital

- Publicité-

La Jordanie a pris la décision d’annuler le sommet quadripartite prévu avec la participation du roi Abdallah II de Jordanie, du président américain Joe Biden, du président égyptien Abdelfattah El-Sissi et du président palestinien Mahmoud Abbas. Cette annulation fait suite à des frappes israéliennes sur un hôpital de Gaza et est le résultat de consultations avec les Palestiniens et les Égyptiens.

Mardi, la Jordanie a annoncé l’annulation du sommet quadripartite qui devait réunir les dirigeants jordaniens, américains, égyptiens et palestiniens. Le ministre jordanien des affaires étrangères, Ayman Al-Safadi, a déclaré que cette décision faisait suite à des frappes israéliennes sur un hôpital de la Bande de Gaza. Al-Safadi a expliqué que la consultation avec les Palestiniens et les Égyptiens avait conduit à cette décision.

Le ministre des affaires étrangères a précisé que le sommet était censé aborder les « dangereux » développements en cours dans la Bande de Gaza. Cependant, il a souligné que le sommet visait à parvenir à un arrêt immédiat des hostilités, à reconnaître l’humanité des Palestiniens et à fournir l’aide nécessaire à la population.

Ayman Al-Safadi a insisté sur l’importance que le sommet ne se tienne que lorsque les conditions seraient propices à mettre fin à la guerre, aux massacres et à l’effusion de sang. Le ministre des affaires étrangères a également indiqué que la visite du président Joe Biden en Jordanie, prévue pour mercredi, ne se tiendrait pas.

Le sommet quadripartite avait été planifié pour discuter des moyens de mettre fin à la violence en cours et de parvenir à une solution pour la région.