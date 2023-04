La France salue le cessez-le-feu de 72 heures au Soudan

- Publicité-

La France a salué l’annonce d’un cessez-le-feu de 72 heures au Soudan, obtenu grâce aux efforts diplomatiques des États-Unis, et exhorte toutes les parties à le respecter pour faciliter l’accès à l’aide humanitaire et protéger les civils. Le ministère français des Affaires étrangères reste vigilant quant à la mise en œuvre effective du cessez-le-feu, qui est une étape cruciale vers une sortie de crise et le lancement de négociations politiques inclusives.

Depuis le 15 avril, le Soudan a été le théâtre d’affrontements meurtriers entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) à Khartoum et dans d’autres villes. Les deux parties se sont mutuellement accusées d’avoir lancé une attaque contre le quartier général de l’autre. Les FSR, constituées en 2013 pour soutenir les forces gouvernementales dans leur lutte contre les mouvements armés rebelles dans la région du Darfour, ont assumé des missions supplémentaires, notamment de lutte contre la migration irrégulière aux frontières et le maintien de l’ordre, avant d’être qualifiées de « rebelles » par l’armée après le déclenchement des hostilités.

La France a salué l’acceptation par les parties au conflit d’un cessez-le-feu de 72 heures, qui devrait permettre l’accès de l’aide humanitaire aux populations touchées et protéger les civils encore présents dans les zones de combat. Le ministère français des Affaires étrangères a également remercié le général Burhan, chef d’État du pays, et le général Hemedti, chef des Forces de soutien rapide, pour leur coopération dans les opérations d’évacuation des ressortissants français.

- Publicité-

La Diplomatie française reste vigilante quant au respect effectif du cessez-le-feu, qui représente une étape cruciale vers une résolution pacifique de la crise. Elle continue également ses opérations d’évacuation de ses ressortissants, avec quatre nouvelles rotations effectuées par l’Armée de l’Air et de l’Espace entre Khartoum et Djibouti dans la nuit du 24 au 25 avril, permettant l’évacuation de 538 personnes, dont 209 ressortissants français.