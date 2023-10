La France annonce 54 tonnes d’aide humanitaire à Gaza via l’Égypte

- Publicité-

La France s’apprête à envoyer 54 tonnes d’aide humanitaire d’urgence à Gaza par le biais de l’Égypte. Cette aide comprend des fournitures médicales essentielles, des médicaments, du matériel hospitalier, des équipements de survie, des générateurs et des tentes.

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé qu’un vol spécial sera affrété pour transporter 54 tonnes d’aide humanitaire d’urgence depuis la France vers Gaza via l’Égypte. Cette assistance sera remise au Croissant-Rouge égyptien et inclura des kits médicaux d’urgence, des médicaments, du matériel hospitalier, des respirateurs d’urgence, des lampes solaires, des générateurs et des tentes. En outre, près de 30 tonnes de compléments alimentaires et des tablettes de potabilisation de l’eau seront acheminées.

Le Quai d’Orsay a également réitéré l’appel à une trêve humanitaire, soulignant la nécessité de répondre de manière durable aux besoins des populations civiles à Gaza. Cette initiative de la France intervient alors que plusieurs hôpitaux à Gaza font face à des pannes d’électricité en raison du « siège complet » imposé par Israël.

Le président français, Emmanuel Macron, a récemment annoncé l’envoi du navire militaire « Tonnerre » pour soutenir les opérations d’acheminement de l’aide humanitaire. Néanmoins, l’aide humanitaire parvient actuellement à Gaza de manière limitée via l’Égypte, le seul pays ayant un point d’accès qui n’est pas sous le contrôle d’Israël. L’ONU plaide pour une aide massive pour les 2,4 millions de Gazaouis qui font face à des conditions de vie de plus en plus difficiles.