La Fouine : sa fille Fatima le rejoint sur scène aux Ardentes

Dimanche 5 juillet 2026, lors de la clôture des Ardentes à Liège, La Fouine a été rejoint sur la scène Phoenix par sa fille Fatima , dans une séquence filmée et partagée sur les réseaux sociaux par Trace Caribbean. La brève apparition, intervenue à la fin de sa prestation, a été largement relayée et commentée par des festivaliers et internautes présents sur place.

Programmé entre 15h et 16h sur la scène Phoenix pour la dernière journée du festival, La Fouine assurait l’ouverture de cette grande scène de l’édition célébrant les 20 ans des Ardentes, à Rocourt, près de Liège. L’affiche de clôture comprenait notamment Bigflo et Oli, Josman, PLK et Damso, parmi les 184 artistes annoncés pour cette édition anniversaire.

Les images publiées montrent la jeune femme rejoignant son père à la toute fin de son set et provoquant une vive émotion du côté de l’artiste. Sur les réseaux sociaux, de nombreux commentaires ont souligné que Fatima, née en 2003, affiche aujourd’hui une maturité qui contraste avec l’image de son enfance.

Une apparition familiale au cœur d’un grand festival

Selon les séquences diffusées, la rencontre entre le rappeur et sa fille a eu lieu devant des milliers de festivaliers réunis sur le site des Ardentes. Les images, relayées notamment via Instagram par Trace Caribbean, montrent un instant intime et spontané, capté à la fin de la prestation de La Fouine sur la scène Phoenix.

Ce n’était pas la première manifestation publique de ce lien familial : en janvier, Fatima avait remis en main propre à son père le disque d’or de la mixtape Capitale du crime radio 2, un geste marqué par l’émotion et largement relayé dans la presse musicale. La remise du disque d’or avait déjà mis en lumière la discrétion du rappeur concernant sa vie privée, contraste avec sa personnalité scénique.

De son côté, La Fouine (né Laouni Mouhid le 25 décembre 1981 à Trappes) est une figure de la scène rap française depuis plus de vingt ans. Issu d’une fratrie de sept enfants, il a entamé la musique dès l’âge de neuf ans et s’est fait connaître avec des projets tels que Planète Trappes et la série Capitale du crime. Sa carrière comporte également des moments publics plus conflictuels, notamment des clashs médiatisés avec d’autres artistes comme Booba.

Le prénom Fatima renvoie à un hommage familial : il est celui de la mère de La Fouine, décédée en 2005, à qui l’artiste avait dédié le titre « Je regarde là‑haut ». Les images de l’intervention de Fatima sur la scène des Ardentes ont été partagées et commentées sur plusieurs comptes sociaux, attestant de la portée médiatique de cet instant familial au sein d’un festival à large audience.