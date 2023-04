La FIFA condamne fermement les insultes racistes contre Romelu Lukaku

Après l’Inter Milan et Kylian Mbappé, c’est au tour du président de la FIFA, Gianni Infantino, de condamner les insultes racistes subies par Romelu Lukaku en Italie ce mardi soir.

Les propos à caractère raciste proférés à l’encontre de Romelu Lukaku ce mardi, lors de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre l’Inter et la Juventus (1-1), ont suscité une vive réaction dans le monde du football. Après que Kylian Mbappé ait exprimé son soutien à l’attaquant belge, c’est au tour du président de la FIFA, Gianni Infantino, de prendre position dans un communiqué officiel.

« Le football n’a pas de place pour le racisme ou toute autre forme de discrimination », affirme Infantino. « Il est tout simplement inacceptable de voir les insultes racistes proférées par des spectateurs à l’encontre de l’attaquant de l’Inter Milan Romelu Lukaku lors du match de Coppa Italia contre la Juventus à Turin le 4 avril. La FIFA et moi-même sommes aux côtés de Romelu Lukaku, comme de tout autre joueur, entraîneur, officiel de match, supporter ou participant à un match de football ayant souffert de racisme ou de toute autre forme de discrimination.

Les victimes de ces abus doivent être soutenues et les auteurs dûment punis par toutes les autorités. Je réitère l’appel que j’ai lancé en début d’année aux supporters pour qu’ils se lèvent et fassent taire les racistes. De même, dans le football, nous devons veiller à ce que des sanctions sportives strictes soient appliquées pour faire face à de tels incidents et servir de moyen de dissuasion. Une fois pour toutes : non au racisme. Non à toute forme de discrimination.»

Plusieurs acteurs du monde du football, Romelu Lukaku lui-même, appelle désormais la LIgue Italienne à prendre des décisions fortes pour que ce genre de scènes ne se reproduisent pas dans les stades. Les supporters italiens sont en effet coutumier du fait, et ont été épinglés à plusieurs reprises en train d’adresser des insultes racistes à des joueurs ou des entraîneurs. Le cas du coach de la Sampdoria visé par les supporters romains date seulement du weekend dernier.