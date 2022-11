La diplomatie ou la guerre? Félix Tshisekedi sonne la mobilisation générale contre le M23 « soutenu par le Rwanda »

Le président congolais Félix Tshisekedi, a appelé jeudi, à une mobilisation contre la « guerre d’agression » menée par les rebelles du 23, accusés d’être soutenus par le Rwanda.

La situation sécuritaire dans l’Est de la RDC ne s’améliore toujours pas, l’armée étant toujours en proie avec des groupes armés, dont le M23 et bien d’autres qui sont actifs dans cette région du pays. Le président Félix Tshisekedi qui a fait de la sécurité de cette partie de la RDC, une promesse de campagne présidentielle, est revenu sur le sujet ce jeudi soir, dans un discours prononcé sur la chaîne nationale.

Le chef de l’Etat congolais a qualifié de « contexte exceptionnel », la situation sécuritaire qui prévaut dans cette région du pays. « Ce contexte d’agression et d’occupation des territoires dans le Nord Kivu est perpétré par le groupe terroriste dit du M23, avec l’appui avéré en hommes et en logistique du Rwanda« , a-t-il déclaré.

La diplomatie ou la guerre…

Rappelant les différentes actions entreprises depuis son accession au pouvoir pour rétablir la sécurité en misant sur la coopération sous-régionale, le président Tshisekedi, a déclaré qu’il avait sans délai et de bonne foi commencé à développer, notamment avec tous les 9 pays voisins, une diplomatie de proximité en vue d’établir avec eux des relations de coopération franche, transparentes et gagnant-gagnant.

D’après M. Tshisekedi, avec l’Ouganda, Kinshasa et Kampala ont décidé de mutualiser leurs Forces armées afin de combattre ensemble la nébuleuse des ADF, une milice d’origine ougandaise qui cependant n’opère que dans le Nord-Kivu, et aussi lancé deux projets de construction de routes transnationales. Avec le Rwanda, un mémorandum d’entente a été signé dans le commerce de l’or avec une entreprise nationale, une ligne aérienne a été ouverte à la Compagnie Nationale Rwandaise dans le pays et un accord de non double taxation a été signé.

« Malgré cela, ce pays va nous surprendre en réactivant les terroristes du M23. Alors qu’il avait été défait par les armes en 2013, le M23 va refaire surface en prenant notre Armée de court, notamment à Bunagana, cité qu’il occupe depuis le 13 juin 2022″, a affirmé le patron de Kinshasa. En effet, a-t-il poursuivi, « sous la fallacieuse accusation de soutien des FARDC aux FDLR, le Rwanda a en réalité des velléités expansionnistes avec comme intérêt principal l’appropriation de nos minerais et pour ce faire, il s’active à déstabiliser l’Est du Congo pour créer une zone de non droit en vue d’assouvir ses appétits criminels« .

« Pour faire face à cette situation, deux options s’offraient à nous: la diplomatie ou la guerre. J’ai résolu de privilégier la première option quitte à en venir à la seconde faute de résultats. L’option diplomatique a donc été mise en œuvre ». Mais toutefois, la RDC n’exclut pas l’option militaire.

« Aucune avancée sur le terrain de la paix »

Réitérant sa volonté de résoudre la crise pacifiquement, Félix Tshisékedi dit avoir participé le 20 juin 2022, aux travaux du troisième sommet des chefs d’État membres de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) à Nairobi au Kenya qui avait comme agenda l’examen de la situation sécuritaire dans l’Est de notre pays. A l’unanimité, les dirigeants de ce sommet avaient décidé du déploiement d’une force régionale pour << imposer » la paix dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). Le sommet a appelé «< à une cessation immédiate de toutes les hostilités à l’Est de la RDC » et a demandé à tous les groupes armés, tant étrangers que locaux, << à déposer les armes immédiatement et sans condition, et à s’engager dans un processus politique >>.

Aussi, a-t-il précisé, le 6 juillet 2022, il a rencontré le président du Rwanda, Paul Kagamé à Luanda sous l’égide du président João Lourenço. Il en est sorti une feuille de route qui stipule entre autres objectifs : « Normaliser les relations politiques et diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Et, pour y parvenir, la première action retenue: arrêt des hostilités et retrait du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi« .

Mais, une fois de plus et malgré les actions diplomatiques entreprises, « aucune avancée sur le terrain de la paix attendue par notre population n’a été observée », selon Félix Tshisekedi qui a réaffirmé son engagement à défendre jusqu’au sacrifice suprême, l’ensemble du territoire national de la RDC. Appelant les différentes forces vives de la nation à faire taire les divergences, Tshisekedi, a appelé « la jeunesse » de son pays à « s’organiser en groupes de vigilance » face à la rébellion du M23 qui, a-t-il réaffirmé, bénéficie de « l’appui du Rwanda ».

Plus de 200 000 déplacés

De violents combats ont repris samedi, entre l’armée congolaise et les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de la cité de Bunagana, près de la frontière avec l’Ouganda, depuis 4 mois. Cette fois encore, les rebelles gagnent progressivement du terrain et se rapprochent de Goma.

De sources officielles, ils occupent déjà « certaines localités dans le territoire de Rutshuru occasionnant ainsi un drame humanitaire avec plus de 200 000 » personnes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combats. « Ils se retrouvent en dehors de chez eux sans logis, sans nourriture et sans soins. Des instructions précises ont été données au gouvernement pour leur rassemblement et prise en charge. Au-delà de ces efforts, j’en appelle à un élan général de solidarité pour alléger leur fardeau », a rassuré le président Félix Tshisekedi.

La force régionale censée appuyer les forces armées congolaise et protéger les civils prend déjà forme. Mercredi, les sources officielles congolaises et kenyanes ont annoncé l’arrivée imminente des forces kenyanes. « Les troupes Kenyanes à quelques heures de leur arrivée en RDCC », a titré mercredi, la présidence de la RDC, ajoutant: « les troupes combattantes viennent rejoindre celles des autres pays membres de cette communauté régionale, déjà basées en RDC comme le Burundi ».

D’autres troupes sont aussi attendues pour l’entrer en phase opérationnelle de la mission régionale. A noter que les troupes rwandaises ne font partie de cette force régionale, à la demande de la partie congolaise.

La communauté internationale appelle au dialogue

Cette semaine, Kinshasa a expulsé l’ambassadeur du Rwanda. De son côté, Kigali a regretté la décision de son voisin, mais a dit rester déterminer à la poursuite des efforts diplomatiques pour une solution pacifique à la crise. La communauté internationale notamment les Etats-Unis et l’Union Africaine, a appelé au dialogue pour une issue pacifique.