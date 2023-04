« La démocratie béninoise n’a véritablement eu que 5 ans de vie… »; Jacques Ayadji

La démocratie béninoise n’a véritablement fonctionné que pendant 5 ans. C’est la conviction de Jacques Ayadji qui déplore que depuis 1996, le Bénin a sombré dans une démocratie censitaire.

Depuis 1996, le jeu démocratique est totalement faussé en République du Bénin. C’est l’analyse faite par le président du parti Mouvement des Élites Engagées pour l’Émancipation du Bénin (MOELE–BENIN), Jacques Ayadji.

Donnant son avis sur les dernières élections législatives auxquelles sa formation politique a participé et a pu réunir 56 mille voix avec zéro député à l’assemblée nationale, l’ancien syndicaliste déplore le rôle que joue l’argent dans les élections au Bénin. « Au Bénin vous avez de l’argent, vous acheté votre suffrage. Nous faisons de la ploutocratie et le pays n’avance pas comme ça« , a déploré le soutien du régime de la rupture.

Pour Jacques Ayadji, la construction du pays n’est plus axée sur les idées et sur les valeurs, mais seulement sur les espèces sonnantes et trébuchantes. A cette allure, prévient-il, on prépare le pays à quelque chose qui n’est pas à souhaiter. Cette démocratie dans laquelle l’argent est l’alpha et l’oméga, précise-t-il, a tué le militantisme politique.

Ce qui est factuel au Bénin, a déploré l’acteur politique, quand vous allez au devant des populations pour exposer vos idéaux, les gens ne vous rejoignent pas. Les gens ne vous rejoignent que lorsque vous vous déplacez vers eux avec de l’argent. « L’argent n’est pas mauvais. Mais si tout doit commencer et finir par l’argent, notre pays n’a pas de beaux jours devant lui« , a-t-il averti.

Pour Jacques Ayadji, il est hors de toute logique que l’on souhaite se mettre au service d’une population et donner d’abord de l’argent à cette population. Agir ainsi, martèle-t-il, c’est se conduire en escroc. L’ancien syndicaliste salue pour finir le parti communiste qui dispose en son sein des militants de valeurs qui défendent leurs idéaux sans rien attendre en retour.