La Cour suprême sénégalaise confirme la condamnation d’Ousmane Sonko

- Publicité-

La Cour suprême du Sénégal a confirmé la condamnation de l’opposant Ousmane Sonko à une peine de six mois de prison avec sursis pour diffamation, rendue en appel.

La condamnation de Ousmane Sonko est confirmée par la Cour suprême sénégalaise. Cette décision pourrait rendre l’opposant inéligible pour la présidentielle du 25 février, pour laquelle il s’était déclaré candidat.

En effet, la confirmation de cette condamnation marque un tournant dans l’avenir politique d’Ousmane Sonko, qui a été au centre de vives tensions avec l’État sénégalais ces deux dernières années, donnant lieu à des épisodes de troubles meurtriers.

À la suite de cette décision, l’avocat de l’État, El Hadji Diouf, a déclaré : « On a confirmé la peine et les dommages et intérêts. Sonko a perdu sur toute la ligne. Il est maintenant totalement interdit de participer à une élection. »

- Publicité-

Les avocats d’Ousmane Sonko n’ont pas commenté publiquement sur l’éligibilité de leur client, laissant planer l’incertitude quant à sa capacité à se présenter à l’élection présidentielle.

Sonko sous le coup d’autres accusations

En mars dernier, Ousmane Sonko a été condamné en première instance à une peine de deux mois de prison avec sursis et à verser 200 millions de francs CFA (soit 300 000 euros) en dommages-intérêts.

En appel, au mois de mai et en son absence, la peine a été alourdie par la justice, portant l’emprisonnement avec sursis à six mois tout en maintenant l’amende de 200 millions de francs CFA, ce qui l’exclut largement de la compétition électorale de février. Cette sentence a été définitivement confirmée par la Cour suprême jeudi soir.

- Publicité-

Dans un autre dossier, Ousmane Sonko a été déclaré coupable de débauche de mineure le 1er juin et condamné à deux ans de prison ferme par contumace, n’ayant pas assisté au procès.

Depuis la fin juillet, l’opposant est en détention pour d’autres chefs d’inculpation, dont celui d’appel à l’insurrection. Il dénonce toutes ces affaires comme étant des complots visant à l’écarter de l’élection présidentielle.

Mi-décembre, un juge a ordonné la réinscription de l’opposant sur les listes électorales, confirmant ainsi une décision rendue en octobre par le tribunal de Ziguinchor (sud), après que celle-ci eut été annulée par la Cour suprême.