La Côte d’Ivoire évacue ses ressortissants du Soudan en pleine guerre civile

La Côte d’Ivoire a évacué 47 de ses ressortissants, principalement des étudiants, du Soudan en guerre civile depuis plusieurs jours. L’opération d’évacuation a été menée sur instruction du président Alassane Ouattara et avec l’implication du ministre Kandia Camara. Les Ivoiriens ont été acheminés en bus jusqu’au Caire, où ils sont pris en charge par l’ambassade de Côte d’Ivoire en attendant leur rapatriement.

Depuis le 15 avril 2023, une guerre civile meurtrière fait rage au Soudan entre l’armée régulière et les forces paramilitaires dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, surnommé « Hemedti ». Les combats ont eu lieu à Khartoum et dans d’autres localités du pays, faisant des centaines de morts et de blessés, dont une majorité de civils. Face à cette situation, plusieurs pays européens et arabes ont déjà rapatrié leurs ressortissants.

La Côte d’Ivoire a également décidé d’évacuer ses ressortissants du Soudan, conscients des risques encourus par les Ivoiriens en raison des combats en cours. Ainsi, quarante-sept personnes, majoritairement des étudiants dans des écoles islamiques, ont été transportées en bus jusqu’au Caire, en Egypte. L’ambassade de la Côte d’Ivoire a assuré leur prise en charge et organisera leur rapatriement dans les meilleurs délais.

Cette décision a été prise avec l’implication du président Alassane Ouattara et du ministre Kandia Camara, témoignant de l’engagement de la Côte d’Ivoire en faveur de la sécurité de ses citoyens. Espérons que la situation au Soudan se stabilisera bientôt pour éviter de nouvelles victimes civiles.

A noter que la Côte d’Ivoire n’est pas le seul pays à avoir évacué ses ressortissants du Soudan. La France, l’Algérie, le Maroc, la Suisse et plusiuers autres pays, ont d’ores et déjà procédé à l’évacuation de leurs ressortissants de ce pays en guerre civile.