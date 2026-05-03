La Côte d’Ivoire annonce le développement d’une IA souveraine

Le ministre ivoirien de la Transition numérique et de la Digitalisation Djibril Ouattara a annoncé vendredi 2 mai le lancement prochain d’une intelligence artificielle conçue à partir des données culturelles, scientifiques et juridiques nationales, dans le cadre d’un vaste plan de numérisation chiffré à plus d’un milliard de dollars sur trente ans.

S’exprimant sur les ondes de Radio France internationale (RFI), le ministre a indiqué que la Côte d’Ivoire entendait développer et financer « une IA qui tient compte de la culture ivoirienne, qui prend en compte le patrimoine de la recherche ivoirienne et qui tient compte de tout ce qui est législatif et réglementaire en Côte d’Ivoire ». Le projet vise à créer un outil spécialisé sur les filières économiques nationales, à commencer par l’agriculture et le cacao, dont le pays est le premier producteur mondial.

Le coût exact du projet d’IA n’a pas été précisé. M. Ouattara a indiqué qu’il serait financé en partenariat avec les opérateurs liés à l’État ivoirien par des contrats de licence en cours, sans détailler la liste des partenaires concernés.

Le déploiement de l’outil suppose au préalable un saut de connectivité. Le ministre a fixé l’objectif d’inverser le taux de pénétration internet, actuellement de 40%, sans calendrier précis. La Côte d’Ivoire est par ailleurs engagée dans la construction de centres de données nationaux destinés à héberger les ressources de calcul nécessaires à ce type de technologie.

L’ensemble du programme de numérisation s’étalera sur trente ans pour un montant supérieur à un milliard de dollars, selon le ministre. La formation aux nouvelles technologies débutera dès l’école primaire et sera étendue à l’ensemble du territoire.

Une vague continentale

L’annonce ivoirienne s’inscrit dans une dynamique africaine plus large. Le Sénégal a adopté en 2024 une stratégie nationale d’intelligence artificielle 2024-2028. Le Maroc, l’Égypte, le Rwanda et le Kenya ont déjà publié leurs propres feuilles de route. L’Union africaine a adopté en juillet 2024 une stratégie continentale sur l’IA.

Plusieurs initiatives privées et académiques tentent par ailleurs de développer des modèles linguistiques entraînés sur des langues africaines, jusqu’ici largement absentes des grands modèles internationaux. Le rapport sur l’état de l’IA en Afrique 2024 estime que moins de 2% des données utilisées pour entraîner les principaux modèles de langage couvrent des contenus produits sur le continent.

La Côte d’Ivoire, classée deuxième économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), bénéficie d’un secteur des télécommunications relativement développé, dominé par Orange Côte d’Ivoire, MTN Côte d’Ivoire et Moov Africa.