La contre-offensive est « difficile », mais les troupes « progressent », selon Volodymyr Zelensky

- Publicité-

Plusieurs jours après le début de la tant attendue contre-offensive, le président ukrainien a assuré à son peuple que les opérations de l’armée progressaient, notamment au sud du pays.

Zelensky l’a confirmé, l’Ukraine compte bien mener une « contre-offensive ». Samedi 10 juin, lors d’une conférence de presse, le président ukrainien a donné des indications sur la politique menée par Kiev. « Des actions contre-offensives et défensives ont lieu en Ukraine » a-t-il indiqué, « il faut faire confiance à nos militaires et je leur fais confiance ». Toutefois, le président assure ne pas vouloir donner plus d’indications sur la stratégie militaire menée dans les prochains jours.

Lundi soir, Volodymyr Zelensky a assuré que l’offensive en cours contre les troupes russes « progressait ». « Les combats sont difficiles, mais nous progressons », a déclaré le président ukrainien dans son adresse quotidienne sur internet, saluant le retour du drapeau ukrainien dans les villages des « territoires nouvellement libérés ».

- Publicité-

« La contre-offensive ukrainienne a démarré depuis plusieurs jours », a confirmé Emmanuel Macron au côté du chancelier allemand Olaf Scholz et du président polonais Andrzej Duda à l’Élysée. « Elle a vocation à se déployer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois », a-t-il ajouté. « Nous la souhaitons la plus victorieuse possible pour pouvoir ensuite déclencher une phase de négociation dans de bonnes conditions ».

Plusieurs villages dans l’escarcelle ukrainienne

Pour commencer, l’Ukraine a d’abord annoncé la reconquête dimanche de trois villages dans la région orientale de Donetsk, les premiers gains territoriaux obtenus à la suite des « actions de contre-offensive » évoquées la veille par le président Zelensky. Ce lundi, la vice-ministre de la Défense, Ganna Malyar, évoquait un total de sept localités reprises dans la région de Zaporijja.

« La superficie du territoire repassé sous notre contrôle s’élève à 90 kilomètres carrés », a assuré Mme Malyar. Lundi après-midi, l’armée ukrainienne a également affirmé avoir progressé de 250 à 700 mètres dans la région de Bakhmout.

- Publicité-

Dimanche, trois personnes ont été tuées et au moins 23 autres blessées dans des tirs russes sur des civils évacués, notamment à bord d’embarcations, des zones inondées dans le sud du territoire ukrainien en raison de la destruction d’un barrage en début de semaine, ont déclaré les autorités locales. Sur le front de l’Est, « les glorieux soldats de la 68e brigade […] ont libéré la localité de Blagodatné », qui comptait moins de 1 000 habitants avant la guerre, ont affirmé les forces terrestres ukrainiennes. Le tout accompagné d’une vidéo montrant des militaires avec un drapeau ukrainien dans un bâtiment détruit.