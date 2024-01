« La Chine soutiendra fermement le Togo », Wang Yi, le Chef de la diplomatie chinoise

- Publicité-

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a été accueilli par son homologue togolais Robert Dussey mardi à son arrivée à l’aéroport de Lomé, dans le cadre d’une tournée dans quatre pays africains.

Le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, est arrivé à Lomé le mardi 16 janvier 2024 en soirée, dans le cadre de sa traditionnelle tournée de Nouvel an pendant laquelle il va se rendre en Egypte, en Tunisie, en Côte d’Ivoire, avant de se rendre au Brésil et en Jamaïque. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a été accueilli par son homologue togolais Robert Dussey mardi à son arrivée à l’aéroport de Lomé.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que les vrais amis se soutiennent mutuellement dans les moments critiques lors de sa rencontre avec son homologue togolais Robert Dussey mardi. M. Wang, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, a fait ces déclarations à son arrivée à l’aéroport international Gnassingbé Eyadéma.

M. Dussey, qui s’est déplacé spécialement pour accueillir M. Wang à l’aéroport, a déclaré que le Togo défendait fermement le principe d’une seule Chine et soutenait la position du gouvernement chinois sur la question de Taïwan.

Le gouvernement togolais a souligné qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde et que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine, a déclaré M. Dussey, ajoutant que Taïwan est une partie inaliénable du territoire chinois et que les affaires de Taïwan sont des affaires intérieures de la Chine. Le Togo soutient pleinement la Chine dans la sauvegarde de sa souveraineté et de son intégrité territoriale, a ajouté M. Dussey.

Remerciant le Togo pour son soutien à la position juste de la Chine, Wang a déclaré que la Chine continuerait à soutenir fermement le Togo dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité et de ses intérêts de développement, et à sauvegarder conjointement la non-ingérence dans les affaires intérieures, qui est une norme fondamentale régissant les relations internationales.