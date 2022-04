La Chine prévient l’OTAN contre toute tentative de déstabilisation de l’Asie

La Chine a mis en garde lundi l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), contre toute forme de tentative de déstabiliser le continent asiatique ou le monde en général.

Dans une déclaration faite lors d’un point de presse lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian, a répondu aux propos récents du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, selon lesquelles la Chine pose « un défi systémique » à la sécurité nationale des « démocraties ».

Selon le porte-parole, la Chine a toujours été un bâtisseur de la paix mondiale, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l’ordre international. Il a ajouté que le pays poursuivrait son développement de manière pacifique. « Le développement de la Chine est une opportunité pour le monde entier, pas une menace pour qui que ce soit », a-t-il déclaré, tout en appelant l’OTAN à cesser de diffuser des remarques fausses et provocatrices contre la Chine et abandonner son approche conflictuelle consistant à tracer des lignes basées sur l’idéologie.

La Chine est « fortement insatisfaite et résolument opposée » à ce que le porte-parole a qualifié d’accusations sans fondement et d’attaques diffamatoires de l’OTAN. Notant que l’OTAN est une organisation militaire de l’autre côté de l’Atlantique Nord, le porte-parole chinois l’a accusée de déployer ses muscles dans la région Asie-Pacifique et de provoquer des conflits. La communauté internationale doit rester « très » vigilante face à l’annonce par l’OTAN d’une nouvelle guerre froide de confrontation et « résolument » s’y opposer, a déclaré Zhao.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Telegram

Imprimer