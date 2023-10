La Chine appelle à une « relation stable » avec les Etats-Unis

- Publicité-

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a effectué une rare visite à Washington, où il a exprimé son désir de développer une coopération mutuellement bénéfique pour établir une relation stable entre les États-Unis et la Chine.

Lors de sa visite à Washington, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a pris la parole pour promouvoir une relation stable entre les États-Unis et la Chine. Il a souligné l’importance de développer une coopération constructive qui puisse profiter aux deux pays. Wang Yi a aussi exprimé sa volonté de « stabiliser les relations entre les États-Unis et la Chine et les ramener sur la voie d’un développement sain, stable et durable ».

La visite de Wang Yi à Washington est inhabituelle, car les tensions entre les deux nations se sont intensifiées ces dernières années en raison de divergences sur des questions allant du commerce et de la technologie aux droits de l’homme et à la sécurité régionale. Les États-Unis et la Chine sont les deux plus grandes économies du monde, et leur relation a un impact significatif sur les affaires mondiales.

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a accueilli Wang Yi pour des entretiens, lors desquels ils ont probablement discuté de ces contentieux. Les deux pays ont également exprimé leur volonté de collaborer sur des questions mondiales telles que le changement climatique, la pandémie du COVID-19 et la non-prolifération des armes.