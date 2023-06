La chanteuse Bebe Rexha évacuée en plein concert : un fan lui jette son téléphone au visage (vidéo)

La chanteuse Bebe Rexha a vécu un moment particulièrement difficile lors d’un concert à New York le dimanche 18 juin. Alors qu’elle était en pleine performance sur scène, un fan a lancé son téléphone portable qui a violemment heurté la tête de l’artiste.

Bebe Rexha a livré ce dimanche l’un des concerts les plus inoubliables de sa carrière. l’interprète du hit « I’m Good », avec David Guetta, a reçu un téléphone en pleine tête lors d’un show à New York. Sous le choc, la chanteuse de 33 ans s’est effondrée devant le public, nécessitant une intervention immédiate de son équipe présente à ses côtés.

L’individu responsable de l’incident a été rapidement identifié parmi les spectateurs et a été escorté hors de la foule par les agents de sécurité présents sur place. Parallèlement, Bebe Rexha a été transportée à l’hôpital afin de recevoir les soins nécessaires et de se faire administrer des points de suture. Les autorités compétentes, à savoir le service de police de New York (NYPD), ont ouvert une enquête préliminaire et, d’après les informations rapportées par un journaliste de Rolling Stone, estiment que l’homme âgé de 27 ans a délibérément projeté le téléphone portable en direction de la chanteuse.

- Publicité-

Bebe Rexha, visiblement affectée par l’incident, a partagé une photo de sa blessure sur les réseaux sociaux, suscitant une vague de soutien et de solidarité de la part de ses fans. Cette expérience traumatisante souligne une fois de plus la nécessité d’un comportement respectueux et responsable de la part des fans lors des concerts.

Malheureusement, ce genre de comportement de la part des fans n’est pas nouveau. De nombreux artistes ont été confrontés à des incidents similaires lors de leurs concerts. Face à cette situation frustrante et potentiellement dangereuse, de plus en plus d’artistes choisissent désormais de quitter la scène ou de mettre en garde leur communauté. Ces incidents perturbent non seulement le déroulement du spectacle, mais peuvent également mettre en danger la sécurité des artistes et des spectateurs présents.

Bebe Rexha gets injured on stage after a fan threw their phone at her. pic.twitter.com/jaZ2cigtJy — Pop Crave (@PopCrave) June 19, 2023

Articles similaires