La CEDEAO renforce les armes du Togo contre la cybercriminalité

La Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a doté le laboratoire d’investigation numérique du Togo de matériels de pointe. Objectif ? Renforcer les capacités de ce laboratoire dans la lutte contre la cybercriminalité.

La CEDEAO encourage les efforts que fournissent le Togo dans la lutte contre la cybercriminalité. L’organisation sous-régionale a procédé mercredi 23 mars 2022, à la remise officielle d’équipements au laboratoire d’investigation numérique.

Félicitant les efforts déjà accomplis par le Gouvernement du Togo dans la lutte contre la cybercriminalité et le renforcement de son cyberespace, le Dr Zouli Bonkoungou, commissaire des Télécommunications et des Technologies de l’information de la Commission de la CEDEAO, a signalé que l’utilisation accrue des technologies numériques a favorisé la présence de plus d’acteurs malveillants qui exploitent les vulnérabilités d’Internet à leur propre avantage.

D’après Zouli, ces activités illicites ont occasionné des pertes financières estimées à des millions de dollars américains dans plusieurs Etats Membres de la CEDEAO.

Le ministre togolais de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général Damehame Yarkce a souligné que ce matériel va permettre de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Il a indiqué que cette cérémonie de remise vient à point nommé au moment où le Togo accueille le sommet sur la cybersécurité en Afrique.

Les rideaux sont tombés jeudi sur le premier sommet de la cybersécurité de Lomé. Au total, plus de 600 participants ont pris part en mode physique et virtuel, à ces toutes premières assises du genre sur le continent. Les assises de ce sommet ont permis d’évaluer pendant deux jours, l’état de la cybersécurité en Afrique sur plusieurs aspects, de partager les expériences et bonnes pratiques, et surtout de souligner la nécessité d’une coopération internationale en la matière.