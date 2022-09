La canne à sucre : voici les raisons pour lesquelles vous devez faire d’elle votre allié santé

La canne à sucre est cultivée un peu partout dans le monde et en Afrique, pour ses tiges dont on extrait le sucre. Avec un volume annuel de plus de 1,7 milliards de tonnes, elle est la première plante cultivée dans le monde. Découvrez dans cet article quelques vertus de cet alicament.

Très riche en vitamines B1, B2, B3, C, la canne à sucre contient également du fer ainsi que du calcium. Elle est une grande source d’énergie qui fera du bien à votre organisme. C’est d’ailleurs pourquoi elle est conseillée aux sportifs. Nous vous présentons dans cet article les vertus santés de cette plante et de son jus.

La canne à sucre lutte contre la grippe, la toux et les maux de gorge. Elle facilite les sécrétions urinaires car elle permet le bon fonctionnement des reins, mais renforce aussi le foie. Elle favorise la bonne digestion et étanche la soif.

Le jus de canne à sucre, quant à lui, est utile pour les diabétiques car il possède un indice glycémique bas. Il contient également d’énormes antioxydants. Ces derniers permettent de renforcer le système immunitaire et de garder la forme et une bonne santé générale.

Ce jus est aussi bon pour les dents, car il prévient la carie dentaire. Ce jus agit comme un laxatif doux en raison de quantités élevées de potassium. De nature alcaline, il se bat contre les cancers du sein et la prostate. Le jus de cette plante est aussi une boisson rafraîchissante, douce et un substitut merveilleux aux boisson gazeuse.

Cette plante a aussi des vertus pour la peau. En effet, son jus aide à combattre l’acné, hydrater la peau et réduire les imperfections.