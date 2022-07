La CAN Côte d’Ivoire 2023 se jouera en 2024 ! (officiel)

Pour éviter la saison des pluies, la Confédération africaine de football a décidé d’un décalage de six mois de la prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue en Côte d’Ivoire. Elle aura lieu en janvier/février 2024, a annoncé la CAF ce 3 juillet 2022 à Rabat.

A l’instar de l’édition 2021, disputée en 2022 pour cause de pandémie de Covid-19, la CAN 2023 se jouera l’année suivante, en 2024 ! Cette décision a été officialisée ce dimanche par la Confédération africaine de football (CAF) à l’issue de son comité exécutif organisé à Rabat, au Maroc, en marge de la CAN féminine. Initialement prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d’Ivoire, la compétition se tiendra finalement en «janvier/février 2024».

Ce décalage était supputé depuis quelques semaines après les pluies diluviennes qui ont frappé la Côte d’Ivoire durant le mois de juin de cette année. Face à cette catastrophe, la question de la possibilité de la tenue de la CAN en juin-juillet en terre ivoirienne se posait, devant le risque de pluies torrentielle pendant cette période.

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a également annoncé ce dimanche que la Super Ligue africaine débutera en août 2023, avec des équipes à déterminer. L’édition 2022-2023 sera donc la dernière de la Ligue des champions africaine !