La CAF retire la CAN 2025 au Sénégal : Samir Nasri dénonce la décision

Invité sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a exprimé son étonnement face au calendrier choisi par la CAF. Selon lui, la publication d’un tel communiqué aurait eu davantage de sens si elle avait été faite immédiatement après la rencontre décisive, plutôt qu’à un moment si décalé.

Avec une pointe d’ironie, l’ex-international français s’est même demandé si la fédération continentale ne finirait pas par instaurer une habitude d’annonces tardives, au point de laisser planer l’absurde possibilité d’attendre encore de longues années pour des décisions similaires.

Crédibilité mise à l’épreuve

Pour Nasri, cet épisode fragilise l’image de la CAF : des supporters sénégalais ont célébré la victoire et regagné leur pays avec le trophée en main, et la réattribution du tournoi remet en question la portée de ces festivités. À ses yeux, la manière dont l’affaire a été gérée nuit à la confiance accordée à l’instance dirigeante du football africain, ouvrant la porte à de nouvelles polémiques et interrogations sur la transparence des choix procéduraux.