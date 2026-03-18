La CAF retire la CAN 2025 au Sénégal: Sadio Mané dénonce une décision « injuste »

L’attaquant du Sénégal, Sadio Mané, est monté au créneau après la décision controversée de la Confédération Africaine de Football concernant la CAN 2025. Mardi, l’instance continentale a tranché en retirant au Sénégal son titre de champion d’Afrique pour l’attribuer au Maroc. Une décision prise par la commission d’appel, qui a requalifié les événements survenus lors de la finale. Selon le verdict, l’interruption de la rencontre par les Lions de la Téranga en janvier a été assimilée à un abandon de terrain, synonyme de forfait. En conséquence, le résultat initial a été annulé et une victoire 3-0 a été accordée au Maroc, désormais sacré champion.