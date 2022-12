La CAF introduit la VAR dans les compétitions de jeunes et les tournois interclubs

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé qu’elle appliquera l’utilisation de l’arbitre assistant vidéo (VAR) pour toutes les compétitions mineures et interclubs, à partir de 2023.

La Coupe d’Afrique des Nations U-17 2023 sera organisée par l’Algérie, tandis qu’un autre pays d’Afrique du Nord, l’Égypte, accueillera la compétition U-20. Les Écureuils juniors ont déjà validé leur ticket pour la phase finale de la compétition. Leurs homologues cadets n’ont pas pu composter le précieux sésame pour le voyage au pays des Pharaons. Tout le contraire des Nigérians avec les Golden Eaglets et Flying Eagles qui se sont déjà qualifiés pour les deux compétitions.

Qatar 2022 Carré final Fifa Coupe du Monde France - - Maroc

En course pour les JO Paris 2024, les Aigles Olympiques affronteront la Guinée pour une place dans la Coupe d’Afrique des Nations U-23 2023 organisée par le Maroc.Les champions de la Ligue de football professionnel du Nigeria, Rivers United, sont en phase de groupes de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les clubs béninois Coton FC et Buffles FC ont été éjectés au premier tour des phases qualificatives, respectivement en Ligue des champions et en Coupe de la Confédération.

La CAF a déclaré que le VAR sera présent sur tous les sites des tournois des compétitions de jeunes tandis qu’il sera introduit dans les tournois interclubs à partir des quarts de finale. Un pas de plus sans doute vers la fin de la fraude décriée dans les compétitions de la CAF.