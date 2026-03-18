La CAF annule la victoire du Sénégal, le Maroc déclaré champion de football

Une décision administrative de la Confédération africaine de football a rebattu les cartes de la finale de la CAN 2025, provoquant une onde de choc dans le milieu du football continental. Alors que les Lions de la Téranga avaient pourtant fêté la victoire sur le terrain après un succès 1-0 en prolongation contre le Maroc, l’issue sportive a été remise en question par les instances.

Le Jury d’Appel de la CAF a statué que l’équipe nationale du Sénégal était forfait pour cette rencontre. En conséquence, le résultat enregistré officiellement n’est pas celui du match joué mais un score de 3-0 attribué à la Fédération Royale Marocaine de Football, qui se voit ainsi officiellement désignée vainqueure de l’épreuve.

La décision, prise au nom de l’article 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations, change donc le palmarès de la compétition : le titre initialement célébré par le Sénégal a été retiré au profit du Maroc selon le communiqué publié par l’instance continentale.

Motifs et portée de la décision

Le recours à l’article 84 implique une application du règlement de la CAN jugée pertinente par le jury siègeant en appel. Cette disposition permet, dans certaines circonstances précisées par la réglementation, de déclarer une équipe forfait et d’homologuer un score forfaitaire en faveur de l’adversaire.

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Sur le plan administratif, l’homologation du résultat à 3-0 signifie que les archives officielles et le classement final de la compétition reflètent désormais la victoire marocaine, indépendamment du déroulé sportif du match sur le terrain. Le communiqué de la CAF explicite la mesure prise par son Jury d’Appel au nom des textes en vigueur.