La Banque centrale des Émirats annonce l’inspection des succursales de Banque Misr après des sanctions américaines

La Banque centrale des Émirats arabes unis a annoncé, samedi 29 août 2026, l’ouverture d’une inspection « spéciale et urgente » des succursales émiraties de Banque Misr, deuxième banque publique égyptienne, au lendemain de nouvelles sanctions américaines visant cette filiale pour son rôle présumé dans des transactions financières liées à l’Iran.

Le département du Trésor américain a proposé, vendredi 28 août, de révoquer l’accès de Banque Misr Émirats aux services de correspondance bancaire avec les institutions financières américaines. Selon Washington, la filiale émiratie aurait traité environ 1,8 milliard de dollars pour le compte de 103 sociétés appartenant à des réseaux bancaires parallèles iraniens, lui permettant de servir de point d’accès au dollar américain pour Téhéran.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a accusé la banque d’être un « soutien continu et flagrant du régime iranien », estimant que « les soutiens de l’Iran ne peuvent pas continuer à jouir d’un accès au dollar américain ». Cette mesure s’inscrit dans l’« Opération Economic Outcast », une campagne du Trésor américain destinée à couper les circuits financiers du régime iranien, fondée sur les décrets présidentiels américains 13224 et 13902.

Dans son communiqué, la Banque centrale des Émirats arabes unis a indiqué qu’elle procéderait à « un examen spécial et urgent, qui comprendra une évaluation approfondie portant sur la période mentionnée dans le communiqué » du Trésor américain. L’enquête portera notamment sur les transactions bancaires des sociétés citées par les autorités américaines, tandis que les autorités émiraties examinent également les options concernant le statut de cette succursale, en tenant compte de leurs obligations envers les clients locaux.

La Banque centrale d’Égypte tente de rassurer

Le Caire a réagi dès vendredi. La Banque centrale d’Égypte a confirmé être informée de la mesure et rester en contact avec les autorités américaines pour en suivre l’application. Elle a précisé que la mesure américaine se limite aux transactions en dollars réalisées par la succursale émiratie avec des banques correspondantes, et n’affecte ni les opérations domestiques de Banque Misr en Égypte, ni les autres établissements bancaires égyptiens.

L’institution a réaffirmé « la force et la résilience de toutes les banques opérant en Égypte », tandis que le ministère égyptien des Affaires étrangères a lui aussi indiqué suivre le dossier avec Washington.

D’autres sanctions visant les réseaux financiers iraniens

Le même jour, le Trésor américain a annoncé deux autres mesures dans le cadre de la même campagne : des sanctions individuelles contre Reza Mohammad Taeedi, directeur de la succursale de Dubaï de la banque iranienne Melli, présentée comme un relais financier des Gardiens de la révolution et du ministère iranien de la Défense, ainsi que des sanctions contre une société basée à Hong Kong accusée d’avoir aidé des entités iraniennes déjà sanctionnées à accéder au système financier international.

La règle proposée contre Banque Misr Émirats doit encore être soumise à une consultation publique de trente jours avant de pouvoir entrer en vigueur, un délai pendant lequel la banque égyptienne peut faire valoir ses arguments auprès des autorités américaines.