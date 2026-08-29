Afrique du Sud : le prix de référence du sucre importé passe à 785 dollars la tonne

L’Afrique du Sud a relevé à 785 dollars par tonne son prix de référence en dollars pour le sucre importé, une décision qui accroît la protection douanière de sa filière sucrière au moment où les producteurs dénoncent une poussée des volumes venus de l’étranger.

La South African Revenue Service a annoncé le 27 août 2026 un amendement portant le droit de douane sur le sucre de 483,72 centimes à 697,92 centimes par kilogramme. L’administration fiscale lie cette hausse au relèvement du Dollar Based Reference Price, ou DBRP, de 680 à 785 dollars la tonne.

Le précédent niveau de 680 dollars par tonne remontait à 2018, selon SA Canegrowers. L’organisation estime que cet ajustement était devenu nécessaire face à la pression exercée par des importations meilleur marché sur le marché sud-africain.

SA Canegrowers affirme aussi que les ventes locales ont reculé de 35 % sur la période allant de janvier à juin, soit environ 188 000 tonnes de moins que sur la période de comparaison retenue par l’organisation.

L’organisation indique enfin que les importations acquittées de droits sur ce semestre sont passées de 1 619 tonnes en 2022 à 124 594 tonnes en 2026, un bond mis en avant pour justifier le relèvement de la protection tarifaire.